За сутки на Донбассе ранены 7 украинских военных и один пограничник - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один боец получил ранения в Авдеевке. Кроме того, еще 4 наших военнослужащих и один сотрудник государственной пограничной службы получили ранения в результате взрыва гранаты в легковом медицинском автомобиле в Станично-Луганском районе. Еще 2 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в Красногоровке из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - сообщил он.

Мотузяник также отметил, что пока не может рассказать о деталях инцидента со взрывом гранаты в легковом автомобиле, поскольку сейчас все обстоятельства выясняются.