Штайнмайер заявил о подготовке новых предложений для поддержания перемирия на Донбассе

Об этом пишет Reuters.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства выразил надежду, что ОБСЕ вскоре завершит работу по разработке новых регулирующих правил, направленных на сохранение хрупкого режима прекращения огня на востоке Украины.

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"Мы работаем с ОБСЕ над новыми правилами, чтобы сохранить режим прекращения огня", - сказал Штайнмайер журналистам во время визита в Осло.

По его мнению, это может стать основанием для следующей встречи глав МИД стран "нормандской четверки".

"Мы сейчас находимся на стадии подготовки, что позволит нам снова скоро встретиться на уровне министров иностранных дел", - заявил Штайнмайер.

Также, как отметил дипломат, реализация Минских соглашений Россией и Украиной остается неутешительной. Он сказал, что ситуация с безопасностью на востоке Украины является "действительно неудовлетворительной".