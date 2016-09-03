"Искренний" Путин рассказал, как стремится к выполнению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что выполнение Минских соглашений не нужно увязывать с «рестрикциями».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава государства сказал на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Мы считаем, что нужно выполнять Минские соглашения в полном объеме, без всяких рестрикций, без всяких ограничений и подмены понятий. Мы будем искренне к этому стремиться. Мы одни сделать это не в состоянии, это должны делать вместе с нами и участники Нормандского формата, и США, потому что только они имеют реальное влияние на сегодняшние киевские власти», - сказал Путин.

По его словам, выполнение Минских соглашений зависит от политической воли руководства Украины.

При этом Путин добавил, что согласен с участниками нормандского процесса и позицией США в том, что «никакой другой альтернативы, кроме выполнения Минских соглашений, нет».

В то же время он заявляет, что украинский кризис возник не по российской вине. «Не мы поддержали государственный антиконституционный переворот в Украине, и мы не провоцировали реакции части населения страны на эти действия», - сказал Путин.

По его словам, эта ситуация привела к тому, что Крым захотел быть в составе РФ, а «Донецк и Луганск начали противиться режиму, который сразу после переворота хотел утвердить свою власть на этих территориях».

Как сообщал УНИАН, лидеры США, ЕС и Украины неоднократно призывали Россию повлиять на боевиков на Донбассе и выполнить взятые в рамках Минских договоренностей обязательства.

Глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский 25 августа заявил, что в ЕС осознают, что Россия не выполняет Минские соглашения. «Судя по той информации, которую мы получаем от Совета иностранных дел ЕС, Европарламента и других институтов ЕС, Россия не выполняет Минские договоренности», - сказал он.

В НАТО также констатировали, что Россия не выполняет обязательств по Минским соглашениям, среди которых, в частности, прекращение огня, отвод тяжелого вооружения.

НАТО, ЕС и США придерживаются позиции, что санкции против России нельзя отменять до полного выполнения Минских договоренностей.