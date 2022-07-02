В результате ударов украинских сил пылают бронированные машины противника.

Украинские защитники нанесли сокрушительный удар по колонне российских войск на подступах к Лисичанску, где ни на минуту не утихают жесткие бои.

Видео работы ВСУ обнародовал в своем твиттере фонд "Вернись живым". Его снял дрон, который команда передала на нужды армии.

Так россияне горели на днях вблизи Лисичанска – говорится в подписи к видео.

Добавим, что по данным американского Института изучения войны (ISW), российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия на юг и юго-запад от города, но без результативно. Также они не смогли захватить Лисичанский желатиновый завод, хотя Минобороны РФ уже заявило об этом.

Также российские войска активизировали боевые действия в районе Лимана, пытаясь перерезать украинские логистические маршруты до Лисичанска.

По словам представителя Нацгвардии Руслана Музычука, возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но город находится под контролем украинских войск. Сейчас самой сложной остается ситуация на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области.

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