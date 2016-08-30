Оккупированный Донецк посетил российский олигарх, связанный с РПЦ - ИС

10:53, 30 августа 2016
Война
5116 0

В августе Донецк посетил российский олигарх Константин Малофеев, глава совета директоров группы компаний "Царьград", учредитель Фонда святителя Василия Великого, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, который оказывает существенную финансовую поддержку РПЦ. 

Малофеев / expert.ru

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По случаю приезда Малофеева в Донецке состоялось пропагандистское мероприятие с участием отдельных священнослужителей УПЦ МП Донецкой области (в частности, Добропольского и Александровского районов)", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеТеррористы используют представителей криминального мира для разведки боевых порядков сил АТО - ИС

Отмечается, что в ходе визита Малофеев сообщил о намерении увеличить финансовую поддержку УПЦ МП в Донецкой области с целью "усилить влияние русской церкви на социально-политическую жизнь Донбасса".

"При этом священников УПЦ МП обязали активизировать работу по привлечению новых прихожан. В ходе встречи было отмечено значительное сокращение численности желающих воевать за "русский мир", в частности, из числа жителей Донбасса", - рассказал Тымчук.

Ранее разведка сообщала, что помощник Путина Сурков ездил в захваченное Снежное на совещание с боевиками.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter