Оккупированный Донецк посетил российский олигарх, связанный с РПЦ - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По случаю приезда Малофеева в Донецке состоялось пропагандистское мероприятие с участием отдельных священнослужителей УПЦ МП Донецкой области (в частности, Добропольского и Александровского районов)", - говорится в его сообщении.

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Отмечается, что в ходе визита Малофеев сообщил о намерении увеличить финансовую поддержку УПЦ МП в Донецкой области с целью "усилить влияние русской церкви на социально-политическую жизнь Донбасса".

"При этом священников УПЦ МП обязали активизировать работу по привлечению новых прихожан. В ходе встречи было отмечено значительное сокращение численности желающих воевать за "русский мир", в частности, из числа жителей Донбасса", - рассказал Тымчук.

Ранее разведка сообщала, что помощник Путина Сурков ездил в захваченное Снежное на совещание с боевиками.