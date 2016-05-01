Помощник Путина Сурков ездил в захваченное Снежное на совещание с боевиками - разведка
Российские кураторы недовольны деятельностью главаря террористической организации "Донецкая народная республика" Александра Захарченко.
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, 29 апреля во временно оккупированном городе Снежное состоялось закрытое совещание руководящего состава "ДНР" с участием российских кураторов: помощника президента РФ Владислава Суркова, заместителя главнокомандующего СВ ВС РФ генерал-полковника Александра Лєнцова, командующего 58-й армии ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Гурульова и командующего 1 армейским корпусом генерал-майора ВС РФ Валерия Асапова, а также четверых местных бизнесменов.
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Основное внимание уделили вопросам развития обстановки на линии соприкосновения и планам дальнейших действий; состоянию промышленной инфраструктуры, а также вывозу на территорию РФ производственных мощностей из городов Харцызск, Торез и Шахтерск.
По данным разведчиков, во время совещания представители РФ подвергли жесткой критике деятельность главаря "ДНР" Захарченко и его неспособность выполнять задачи, поставленные российским командованием, в т.ч. по вытеснению сил АТО с позиций в районе Авдеевки и распределению российской финансовой и военной помощи.
Кроме того, по данным разведки, организацию дальнейших вооруженных провокаций в районах Ясиноватой, Авдеевки, Марьинки, Докучаевска, Новотроицкого, Майорска и Зайцево планируется поручить так называемому "министру обороны ДНР" Владимиру Кононову.