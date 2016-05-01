Помощник Путина Сурков ездил в захваченное Снежное на совещание с боевиками - разведка

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, 29 апреля во временно оккупированном городе Снежное состоялось закрытое совещание руководящего состава "ДНР" с участием российских кураторов: помощника президента РФ Владислава Суркова, заместителя главнокомандующего СВ ВС РФ генерал-полковника Александра Лєнцова, командующего 58-й армии ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Гурульова и командующего 1 армейским корпусом генерал-майора ВС РФ Валерия Асапова, а также четверых местных бизнесменов.

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Основное внимание уделили вопросам развития обстановки на линии соприкосновения и планам дальнейших действий; состоянию промышленной инфраструктуры, а также вывозу на территорию РФ производственных мощностей из городов Харцызск, Торез и Шахтерск.

По данным разведчиков, во время совещания представители РФ подвергли жесткой критике деятельность главаря "ДНР" Захарченко и его неспособность выполнять задачи, поставленные российским командованием, в т.ч. по вытеснению сил АТО с позиций в районе Авдеевки и распределению российской финансовой и военной помощи.

Кроме того, по данным разведки, организацию дальнейших вооруженных провокаций в районах Ясиноватой, Авдеевки, Марьинки, Докучаевска, Новотроицкого, Майорска и Зайцево планируется поручить так называемому "министру обороны ДНР" Владимиру Кононову.