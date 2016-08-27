Боевики нанесли массированный артиллерийский удар по Крымскому

Наибольшее количество, а именно 37 обстрелов, зафиксировано на Донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. Здесь не прекращались вооруженные провокации по всей линии разграничения - от северных окрестностей Красногоровки до Троицкого противник вел обстрелы из минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в Зайцево и Песках враг применил тяжелую артиллерию калибра 122 мм. Авдеевка снова была расстреляна из танков, в этот раз противник использовал в этом районе свыше шести десятков снарядов. Вблизи укреплений в Зайцево, Новгородском и Луганском зафиксирована активность вражеских боевых машин пехоты.

Читайте такжеВ пятницу оккупанты уже 27 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Российские оккупанты Не прекращают вооруженные провокации на Мариупольском направлении, за сутки здесь зафиксирован 31 случай нарушения режима прекращения огня. По позициям в Красногоровке противник выпустил с полсотни мин различного калибра, обстреливал их из крупнокалиберных пулеметов, позже применил БМП и самоходные артиллерийские установки калибра 152 мм. Огонь из минометов калибра 120 мм враг вел в Тарамчуку, Широкино и Лебединскому. В Водяном, Гнутово и Новотроицком противник использовал 82 мм калибр минометов, а в Березовом, Марьинке и Широкино еще и гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В Марьинке, к тому же, зафиксирован снайперский огонь.

На Луганском направлении сутки начались с массированного артиллерийского удара по Крымскому, здесь враг выпустил более полусотни снарядов 122-мм калибра, вечером провел еще один обстрел двумя десятками снарядов того же калибра и применил минометы. Новозвановку, Попасное, Станицу Луганскую противник обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в Золотом тоже открывал пулеметный огонь. По укреплениям в Станице Луганской противник к тому же применил минометы 82 мм калибра и задействовал боевые машины пехоты.