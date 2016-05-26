Рождение киборгов: сегодня исполняется два года с начала боев за Донецкий аэропорт (видео)

К этой дате журналисты опубликовали исторические видео, передает Радио Свобода.

В этот день два года назад сепаратистам с помощью сотрудника местного СБУ без боя удалось взять под контроль здание.

Однако уже через считанные часы боевики вынуждены были в спешке покидать территорию аэропорта. Сепаратисты не смогли продолжить успех, понесли многочисленные потери.

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По словам опрошенных изданием военных, которые 26 мая 2014 года были в аэропорту, в ходе боев были убиты около сотни боевиков. Такие же данные приводят лидеры "ДНР", правда, по их версии, среди погибших есть и мирные жители Донецка.

Украинские силовики зато вышли из боя без потерь, надолго закрепившись на стратегически важном объекте. Таким был результат операции, которую при поддержке штурмовой авиации и боевых вертолетов совершили украинские силовики.

Оборона аэропорта длилась 242 дня, а его защитников прозвали киборгами.

Отмечается, что именно бойцы 3-го отдельного полка специального назначения из Кировограда составляли костяк обороны аэродрома и принимали участие в операции, которая стала началом длительных и кровопролитных боев за Донецкий аэропорт.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук сообщил, что боевики готовятся запустить в эксплуатацию Донецкий аэропорт.