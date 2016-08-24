Боевики обстреляли Авдеевку из тяжелой артиллерии: прекращено железнодорожное движение (фото)

10:30, 24 августа 2016
Война
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Сегодня ночью боевики осуществили обстрел из тяжелого артиллерийского вооружения центральной части города Авдеевка.

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Как сообщает пресс-центр АТО, значительным разрушениям подверглась железнодорожная станция этого населенного пункта. Железнодорожное движение приостановлено из-за повреждения электроподстанции, перебиты железнодорожные пути, пострадала железнодорожная контактная сеть.

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В то же время, по данным полиции, снаряд попал в комнату, где находится пульт электрического управления железнодорожными путями.

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"Снаряд влетел в комнату, откуда осуществлялось управление подвижным составом. В результате повреждения оборудования управления на железной дороге было нарушено, поезда остановились", - говорится в сообщении Покровского отдела Донецкой области.

Диспетчер, который находился в это время на рабочем месте, чудом не пострадал.

Сейчас движение железнодорожного транспорта осуществляется только в Очеретино, до станции Авдеевка поезда не идут.

На месте обстрела работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. Работники железной дороги работают над устранением неисправности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

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