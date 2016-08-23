Бой в Широкино: появилось видео ночного столкновения украинских военных с боевиками
21:04, 23 августа 2016Война
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В селе Широкино Донецкой области в ночь с 22 на 23 августа произошла очередная перестрелка между украинскими военными и российско-сепаратистскими силами.
Опубликовано видео ночного столкновения ВСУ с боевиками / Фото УНИАН
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Отмечается, что столкновения начались примерно в 19:00 и с перерывами продолжались несколько часов.
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Стороны применили пулеметы и гранатометы различных калибров.
Ранее УНИАН сообщал, что в Авдеевской промзоне силы АТО уничтожили трех оккупантов и взяли трофейный 12,7-миллиметровый пулемет.
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