Бой в Широкино: появилось видео ночного столкновения украинских военных с боевиками

21:04, 23 августа 2016
Война
3276 0

В селе Широкино Донецкой области в ночь с 22 на 23 августа произошла очередная перестрелка между украинскими военными и российско-сепаратистскими силами. 

Фото УНИАН

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что столкновения начались примерно в 19:00 и с перерывами продолжались несколько часов.

Читайте также"Ударили сперва ПТУРом": боевики разрушили опорный пункт украинских военных под Донецком (видео)

Стороны применили пулеметы и гранатометы различных калибров.

Ранее УНИАН сообщал, что в Авдеевской промзоне силы АТО уничтожили трех оккупантов и взяли трофейный 12,7-миллиметровый пулемет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter