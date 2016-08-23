Бой в Широкино: появилось видео ночного столкновения украинских военных с боевиками

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что столкновения начались примерно в 19:00 и с перерывами продолжались несколько часов.

Читайте также"Ударили сперва ПТУРом": боевики разрушили опорный пункт украинских военных под Донецком (видео)

Стороны применили пулеметы и гранатометы различных калибров.

Ранее УНИАН сообщал, что в Авдеевской промзоне силы АТО уничтожили трех оккупантов и взяли трофейный 12,7-миллиметровый пулемет.