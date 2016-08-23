За минувшие сутки в зоне АТО ранены 8 военных

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, погибших военных нет, но 8 воинов получили ранения", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки пророссийские боевики 54 раза открывали огонь по позициям сил АТО, из них 22 на Донецком, 20 на Мариупольском и 12 на Луганском направлениях.