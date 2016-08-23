В Станице Луганской боевики применили против украинских бойцов БМП и минометы

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На Донецком направлении под вражеский огонь тяжелой артиллерии попала Новобахмутовка. Вблизи Верхнеторецкого враг применил минометы калибра 120 мм. В Авдеевке и Новоселовке Второй противник открывал огонь из минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра, в Песках, Троицком и Каменке из гранатометов различных систем, а в Луганском задействовал БМП и крупнокалиберные пулеметы. В районе Авдеевки активизировался вражеский снайпер", - отметили в пресс-центре.

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Кроме этого, на Мариупольском направлении противник из минометов калибра 120 мм открывал огонь по позициям в Марьинке и Красногоровке, по защитникам Широкино неоднократно вел огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов в Гнутово, Водяном и Новотроицком применил гранатометы и пулеметы, а в Гранитном стрелковое оружие. Снайперская активность на этом направлении зафиксирована в Широкино, Гнутово и вблизи Марьинки.

В Луганской области после относительного затишья вечером противник нарушил режим тишины, открыв огонь из гранатометов и стрелкового оружия в Лопаскином. "Минометы 120 мм калибра и гранатометы применил в Крымском, где к тому же проявил себя снайпер. По позициям в районе Триполья враг выпустил 6 снарядов из артиллерийской установки 152 мм калибра. Вблизи Золотого вражеский огонь велся из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Горячо было и в Станице Луганской, где оккупанты кроме минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, задействовали БМП, к тому же здесь зафиксирована снайперская активность", - подытожили в пресс-центре.