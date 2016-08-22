В плену боевиков остаются 6 бойцов Нацгвардии, 24 - пропали без вести

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил командующий НГУ Юрий Аллеров во время торжественного открытия Мемориала памяти военнослужащих Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии, которые героически погибли, защищая свободу и независимость украинского народа во время проведения антитеррористической операции.

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Аллеров заметил, что очень много воинов погибло на поле боя с врагом, которого раньше мы считали "братом". "Нет у нас таких братьев", - добавил он.

"Сегодня очень грустно, что не все вернулись с поля брани. У нас в Национальной гвардии 24 еще считаются пропавшими без вести, 6 - в плену", - сказал командующий.