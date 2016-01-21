В зоне АТО без вести пропали 6 пограничников - Госпогранслужба

В зоне проведения АТО без вести пропали шесть пограничников. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "112 Украина".

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"Ни один пограничник не находится в плену у боевиков. У нас есть шесть человек, которые считаются пропавшими без вести", – сказал он.

Как сообщалось ранее, на востоке Украины за все время боевых действий погибли 67 пограничников.