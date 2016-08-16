Боеприпасы, танки, БТРы: разведка рассказала о новой партии военной техники РФ на Донбассе

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook, информируя об обстановке в зоне проведения антитеррористической операции по состоянию на 16 августа.

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«Зафиксированы очередные факты поставки железнодорожным транспортом с территории РФ вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов в такие населенные пункты: Дебальцево – 22 вагона с боеприпасами, четыре цистерны с горюче-смазочными материалами (200 тонн); Иловайск – два танка Т-64, шесть БТР-80, два грузовых автомобиля «Урал», - отметили в управлении разведки.

Также сообщается, что украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии минометов, танков, артиллерийских систем калибром свыше 100 мм и 122-мм РСЗО “Град” в районах н.п. Комиссаровка, Горловка, Саханка и Кутейниково.

Кроме того, противник продолжает ведение разведки сил АТО, в частности, зафиксировано применение четырех беспилотных летательных аппаратов в зонах ответственности оперативно-тактической группировки (ТГ) “Донецк” и ТГ “Мариуполь”.

Также на западной окраине Горловки подтверждено нахождение двух комплексов радиолокационной разведки «Зоопарк-1».

«На передовые позиции 4 омсбр в районе н.п. Сокольники перемещено подразделение из состава отдельного разведывательного батальона (Луганск) 2 АК ВС РФ», - информирует управление разведки.