Противник планирует масштабные провокации по всей линии соприкосновения для дискредитации Украины - разведка

Об этом заявляет на своей странице Главное управление разведки Министерства обороны.

Как говорится в сообщении, основные усилия противника сосредоточены на ротации и усилении передовых подразделений, пополнении запасов материально-технических средств и боеприпасов и совершенствовании фортификационного оборудования на передовой.

В частности, на Северодонецком направлении в районе поселков Калиново и Сентяновка (Фрунзе) продолжается оборудование артиллерийских (минометных) позиций 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) и 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ.

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На Славянском направлении противником пополнен боекомплект передовых подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ в районе поселка Гольмовский.

В свою очередь из Донецка в сторону поселка Александровка перемещена танковая рота танкового батальона 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ, осуществлена поставка боеприпасов передовым подразделениям бригады на направлениях Ясиноватой и Александровки.

Зафиксировано применение противником трех беспилотных летательных аппаратов. В частности, с территории РФ по маршруту Глинка - Кальмиусское (Комсомольское) - Старобешево - Донецк - Ларино - Старобешево - Кальмиусское (Комсомольское) - Победа.

В районе Авдеевки зафиксирован БПЛА из состава роты беспилотных летательных аппаратов 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) ВС РФ, а в районе Алмазной на Луганщине – из состава отдельной роты беспилотных летательных аппаратов (Луганск) 2 АК ВС РФ.

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Зафиксированы очередные факты поставки боеприпасов, горючего, а также военной техники с территории РФ: в Дебальцево – 3 вагона с боеприпасами, 5 цистерн с горючим (250 тонн), две платформы с грузовыми автомобилями “Урал”; в Ровеньки – 6 цистерн с горючим (300 тонн).

Отмечается, что украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, артиллерийских систем калибром более 100 миллиметров и реактивных систем залпового огня “Град” в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиново и Донецк.

По данным разведки, в течение минувших суток погиб один и ранены 7 военнослужащих 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк), а также 7 отдельной мотострелковой бригады (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ.