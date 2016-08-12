Сутки в зоне АТО: в Широкино боевики применили БМП, в Чермалыке - зенитные установки
За сутки боевики 42 раза обстрели позиции сил АТО, в том числе из оружия запрещенных калибров.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении зафиксирован 21 вражеский обстрел. Вооруженные провокации с применением 120 и 82-мм минометов, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем происходили в Широкино, Тарамчуке, Водяном и Павлополе. По позициям в Березовом, Старогнатовке и Талаковке враг открывал в основном пулеметный огонь.
По укреплениям ВСУ в Широкино противник применил БМП, а в Чермалыке зенитные установки. В Старогнатовке и Марьинке огонь велся из стрелкового оружия. Под прикрытием темноты в районе Марьинки активизировался вражеский снайпер.
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На Донецком направлении противник открывал огонь полтора десятка раз. Из гранатометов, пулеметов и минометов оккупанты обстреливали линию обороны в районе Авдеевки и Луганского.
По укреплениям Светлодарской дуги боевики вели обстрел из вооружения калибра 120-мм и 80-мм. Они применяли крупнокалиберные пулеметы и зенитные установки. В Ленинском враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов. В Верхнеторецком и Зайцево происходили вооруженные провокации с применением стрелкового оружия. Около Верхнеторецкого фиксировалась активность снайпера.
На Луганском направлении в Желтом, Новоалександровке, Новозвановке и Попасной боевики применяли против украинских защитников гранатометы различных систем. В Попасной стреляли из минометов калибра 82-мм.