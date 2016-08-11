На юге Украины проводится комплекс учений подразделений ВСУ
На территории южных областей Украины проходит комплекс учений подразделений морской пехоты, береговых ракетно-артиллерийских войск.
Учебными целями этих мероприятий являются, в частности, совершенствование навыков командиров и штабов в реальных условиях обстановки и проверка уровня слаженности подразделений, сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.
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"При поддержке морской авиации и авиации других видов Вооруженных Сил Украины, морские пехотинцы и береговые артиллеристы отрабатывают действия во время охраны и обороны важных объектов инфраструктуры, борьбы с воздушным десантом «противника», уничтожение диверсионно-разведывательных групп, обороны морского побережья и тому подобное", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах адмінкордону с Крымом и на Донбассе.