На юге Украины проводится комплекс учений подразделений ВСУ

Учебными целями этих мероприятий являются, в частности, совершенствование навыков командиров и штабов в реальных условиях обстановки и проверка уровня слаженности подразделений, сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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"При поддержке морской авиации и авиации других видов Вооруженных Сил Украины, морские пехотинцы и береговые артиллеристы отрабатывают действия во время охраны и обороны важных объектов инфраструктуры, борьбы с воздушным десантом «противника», уничтожение диверсионно-разведывательных групп, обороны морского побережья и тому подобное", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах адмінкордону с Крымом и на Донбассе.