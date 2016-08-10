Бойцы АТО на Мариупольском направлении попали под вражеский артиллерийский огонь

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Горячее всего было на Мариупольском направлении. Здесь из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии враг дважды бил по Водяному, 70 снарядов было выпущено в сторону наших укреплений. По защитникам Новоалександровки, Новозвановки и Гнутово противник стрелял из гранатометов, а в Новотроицком применил зенитные установки. Талаковка страдала от минометного огня», - информируют в штабе.

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На Донецком направлении по украинским позициям в районе Авдеевки российские оккупанты неоднократно открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра. Вблизи Невельского враг применил минометы 82 мм калибра, а в Новоселовке Второй - гранатометы.

На Луганщине в Попасной террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Гранатометний огонь по украинским бойцам велся в районе Новоалександровки, Новозвановки и Золотого. Обстрелы продолжались до 11 часов утра, с полудня по всей линии фронта сохранялось относительное затишье, отмечают в штабе АТО.