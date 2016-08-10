Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 62 раза открывали огонь, "горячо" было на Донецком и Мариупольском направлениях

Сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении оккупанты в нарушение Минских договоренностей применили тяжелую артиллерию калибра 122 мм в Луганском.

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Под огонь 82-мм минометов десяток раз попали украинские опорные пункты в Авдеевке, Верхнеторецком, Каменке и Новоселовке второй, к тому же там противник бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По укреплениям у Зайцевого, Луганского, Новгородского и Невельского - из гранатометов и пулеметов. В Верхнеторецком, Новгородском и Майорске враг применил бронетехнику. На этом направлении велся огонь из зенитной установки.

На Мариупольском направлении во время обстрелов из 120 и 82-мм минометов по украинским позициям в Красногоровке, Талаковке, Новотроицком и Широкино противник выпустил более ста мин.

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Вражеский огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся в Гнутово. Вблизи Широкиного и Марьинки противник активно использовал бронетехнику. Дважды открывал огонь вражеский снайпер. В Березовом и Водяном провокации продолжались с применением стрелкового оружия.

На Луганщине неспокойно было в Новоалександровке, здесь враг открывал огонь из минометов разного калибра, автоматических станковых и противотанковых гранатометов. Из стрелкового оружия обстреляна Попасная.

Также зафиксирована активизация ведения противником воздушной разведки. За сутки 8 раз на направлениях Широкино-Водяное, Луганское-Троицкое, и в районе самого Донецка наблюдались беспилотные летательные аппараты.