Остановить войну

Все хотят мира. По крайней мере, об этом заявляют. Россия хочет мира, но на своих условиях. Для этого нужна самая малость: признать аннексию Крыма, пустить в Украину российских бандитов с оккупированного Донбасса и согласовать с Путиными лично Конституцию Украины. Естественно, «на сдачу» - никакой евроатлантической интеграции для Украины и постоянное согласование внешней политики с Кремлём. Руководство страны желательно назначать по принципу оккупированных территорий – как в Крыму и на Донбассе.

Многие в Европе тоже хотят мира. В своей борьбе с «американским злом» предлагают услышать Донбасс – то есть Путина – и прекратить войну. Адаптация международного права под эти задачи прилагается. Сохранить лицо сильным мира сего на Западе с удовольствием помогут в той же Москве. Главное – больше не думать об этой Украине, снять эту тему с повестки дня и тихонечко зарабатывать на российском рынке.

Многие в Европе тоже хотят мира. В своей борьбе с «американским злом» предлагают услышать Донбасс – то есть Путина – и прекратить войну

Православные московского патриархата тоже хотят мира и активно молятся за него, даже приняли участие в крестном ходе в Украине. В Москве каким-то образом насчитали аж сто тысяч участников и удивились, почему никто из православного шествия в Киеве не поставил палатки и не продолжил молиться на Майдане. Но вывод в Кремле сделали: завести тысячи протестантов, недовольных политикой властей Украины, можно, главное – получше подготовиться. Значит, перспектива искусственного «майдана» для свержения «хунты» и возвращения «легитимных» – есть. Кстати, из этих самых «легитимных» в Москве уже собрано несколько составов потенциального оккупационного правительства Украины – все это лица, скрывающиеся от украинского правосудия. Они даже конкурируют между собой!

Мира хочет и Надежда Савченко – она предлагает закончить «бардак под названием АТО без последующей войны». Для достижения своей цели она голодает и требует начать всеукраинское прощение, а от президента Украины освобождения пленных, удерживаемых российскими боевиками в подвалах Донбасса.

Настоящий парад пацифистов! Только есть одна проблема: все эти пацифисты странным образом не замечают то обстоятельство, что ключи от мира находятся не в Киеве, а в столице РФ, которая уже два года ведет войну против Украины. И цель этой войны – на фронтах внешнем и внутреннем – сделать так, чтоб в Украине вообще не стало никакой власти. Ведь, преврати просторы нашей страны в неуправляемое гуляй-поле – и зеленые люди из российской армии с радостью придут наводить в Украине «конституционный порядок».

Да, все очень устали от войны. Но Москва намерена играть в долгую, брать измором

Все устали от войны. Этой усталостью хотят воспользоваться те, кто мечтает вернуться в Украину на коне, те, кто посылает в Киев своих лоббистов (порою, очень высокооплачиваемых) и использует полезных идиотов. Да, все очень устали от войны. Но Москва намерена играть в долгую, брать измором. И простого выхода из этого положения нет.

Выбор не богат: или сдаться, или продолжать борьбу за свою страну. Отрезать Донбасс, отказаться от Крыма – это не решение проблемы. Как только Украина даст слабину, «русский мир», бессмысленный и беспощадный, вновь полезет на «перспективные» территории.

Договориться с «русским миром» не удастся.

Роман Цимбалюк, Москва