В СНБО озвучили два сценария, которые Россия может реализовать, чтобы попытаться покорить Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Парадигма «гибридной войны» характеризуется высокой вариантностью методов при общем комплексном подходе к их применению», - отметил он.

По словам Турчинова, пытаясь покорить Украину, Кремль как в ближайшем будущем, так и в перспективе может реализовать один из двух сценариев.

«Первый, наиболее опасный, – это военный сценарий, а именно полномасштабная военная агрессия, которая сейчас является самой проблемной и опасной для самого Кремля. В частности, развертывая дополнительные военные части вблизи границ и на оккупированных территориях Украины», - заявил секретарь СНБО.

«Второй сценарий, не менее опасный, - сценарий так называемый «гибридный», который на сегодняшний день остается наиболее вероятным. Он предусматривает продолжение боевых действий малой интенсивности на Донбассе с возможностью локальных наступательных операций российских регулярных подразделений, а также подрывную деятельность на остальной территории Украины», - добавил Турчинов.

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При этом он подчеркнул, что россияне сознательно и системно нарушают Минские соглашения, постоянно обстреливая позиции украинских войск, в частности, из тяжелого оружия, которое запрещено Минскими соглашениями.

«Это оружие нередко прячут среди жилых кварталов, намеренно подвергая опасности мирных украинцев, страдающих от оккупации», - отметил секретарь СНБО.

Ранее издание Gazeta Wyborcza писало, что Россия готовится к большой войне и стягивает войска к границе Украины. В минувшую пятницу в бюллетене "Независимый военных взгляд", который получают все части российской армии, открыто было написано: "Россия не исключает большой войны. Украина становится нашим стратегическим врагом". И якобы именно поэтому Москва отправляет мощные силы на украинскую границу.