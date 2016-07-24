Украина предоставила миссии ОБСЕ информацию о наличии у оккупантов запрещенных танков, САУ и "Градов"
15:31, 24 июля 2016Война
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Украинская сторона предоставила представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии танков, самоходных артиллерийских установок и 122-мм ракетных систем залпового огня “Град” в районах н. п. Широкая Балка, Стаханов, Александровка, Горловка и Луганск.
Украина предоставила ОБСЕ информацию о наличии запрещенной Минскими соглашениями оружия у боевиков / УНИАН
Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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Напомним, в миссии ОБСЕ констатируют наличие в зоне АТО запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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