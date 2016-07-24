Украина предоставила миссии ОБСЕ информацию о наличии у оккупантов запрещенных танков, САУ и "Градов"

Украинская сторона предоставила представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии танков, самоходных артиллерийских установок и 122-мм ракетных систем залпового огня “Град” в районах н. п. Широкая Балка, Стаханов, Александровка, Горловка и Луганск.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Читайте такжеБоевиков стабильно снабжают боеприпасами - ОБСЕ Напомним, в миссии ОБСЕ констатируют наличие в зоне АТО запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter