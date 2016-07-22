В миссии ОБСЕ констатируют наличие в зоне АТО запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

Говоря о ситуации вблизи временно оккупированной Горловки, Хуг отметил, что на прошлой неделе был зафиксирован самый низкий уровень насилия за последние 6 недель. В то же время, по его словам, как и в предыдущие недели, запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения "были применены много раз".

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"И они составляют около 90% всех артиллерийских обстрелов, которые были зафиксированы в данном регионе, вблизи Горловки", - сказал представитель ОБСЕ.

По словам Хуга, увеличилось количество случаев применения силы в ночное время вблизи Широкино и Коминтерново.

"Количество нарушений "режима тишины" увеличилось на 25% за последние недели. Во вторник более 60% всех взрывов в Донецкой области были зафиксированы камерами СММ в Широкино. Обмен огнем в ночные часы вблизи Светлодарска и Дебальцево увеличился на 60% по сравнению с прошлой неделей", - сказал представитель ОБСЕ.

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По его словам, "во вторник мы видели применение 8 систем многозалпового огня, нарушения договоренностей об отводе такого вида оружия".

На уточняющий вопрос журналистов, где именно было зафиксировано это вооружение, Хуг отметил, что "мы наблюдали во вторник 8 "Градов", которые применялись в нарушение договоренностей на территориях, контролируемых Украиной, и 11 таких случаев на территории, которая не контролируется украинским правительством".

Представитель ОБСЕ призвал отвести войска и "разорвать круг насилия".

"Мы знаем, что необходимо для того, чтобы уменьшить уровень насилия. Необходимо, чтобы был безопасный доступ для наблюдения и также, чтобы было построено доверие между сторонами", - сказал он и отметил, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) должен заниматься вопросами, касающимися прекращения насилия.

Кроме того, отвечая на вопрос относительно информации о том, что боевики готовят население временно оккупированных территорий Донбасса к организованному противодействию вооруженной международной миротворческой миссии в случае ее ввода на эти территории, Хуг подтвердил, что "там были протесты с точки зрения подготовить какую-то организованную деятельность в Луганской и Донецкой областях, (на территории - УНИАН) которая не контролируется правительством Украины".

"Это не было специально направлено на мониторинговую миссию ОБСЕ", - сказал он и отметил, что пока миссия ОБСЕ остается гражданской наблюдательной миссией.

Также представитель ОБСЕ отметил, что в некоторых зонах, которые не контролируются правительством Украины, свобода передвижения наблюдателей миссии гораздо более ограничена, чем на контролируемой территории.