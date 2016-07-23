Полторак уволил заместителя командира 53-й бригады, задержанного за торговлю боеприпасами

Министр обороны Степан Полторак разжаловал и уволил со службы в Вооруженных Силах Украины заместителя командира 53-й отдельной механизированной бригады, задержанного за торговлю боеприпасами.

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Об этом Полторак сообщил на своей странице в Facebook.

"Принял решение разжаловать до рядового и уволить со службы в Вооруженных Силах Украины исполняющего обязанности заместителя командира 53-й отдельной механизированной бригады, который был задержан за продажу оружия и боеприпасов», - написал он.

«Тем, кто зарабатывает на крови и изменяет присяге, нет места в воинском коллективе", - подчеркнул министр.

Напомним, по данным ГПУ, задержанный в зоне проведения АТО заместитель командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ продал более 5 тыс. боеприпасов. Он был задержан 22 июля.