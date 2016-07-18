В ОБСЕ отреагировали на обвинения ФСБ: у нас нет доказательств причастности украинского работника к спецслужбам

Об этом говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook.

"Миссия серьезно относится к подобным заявлениям, однако, пока у нас нет доказательств в поддержку этих обвинений. СММ не будем сейчас комментировать эти сообщения - мы изучаем обстоятельства", - говорится в сообщении.

При этом в миссии напомнили о цели деятельности членов СММ.

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"СММ - это гражданская миссия, мандат которой не предусматривает ведения разведывательной деятельности. Целью СММ является содействие снижению напряженности и налаживанию диалога между сторонами, сбор информации и информирование о ситуации с безопасностью в стране, о соблюдении или нарушении Минских соглашений на ежедневной основе. СММ ОБСЕ - это гражданская мониторинговая миссия, которая работает по принципу прозрачности и беспристрастности", - отметили в миссии.

"Становясь членами Миссии, все вновь принятые работники подписывают Кодекс поведения. Любое серьезное нарушение этого Кодекса приводит к немедленному освобождению работника из Миссии. В редких случаях нам приходилось принимать подобные решения, и при необходимости, в будущем мы можем снова так поступить", - заявляют в миссии.

Также отмечается, что в настоящее время в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине работают международные наблюдатели из более чем 45 стран, а также 305 местных сотрудников.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ России заявили о разоблачении якобы украинского агента в составе миссии ОБСЕ. Согласно сообщению ФСБ РФ, «разоблачен» как «агент СБУ» и задержан на территории Российской Федерации гражданин Украины Шестаков Артем Александрович, 1984 г.р., работает переводчиком СММ.