Российская ФСБ обвинила украинца в "шпионаже" против "ЛНР"

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

В сообщении указано, что был «изобличен в качестве агента СБУ и задержан на территории Российской Федерации гражданин Украины Шестаков Артем Александрович, 1984 г.р., работающий переводчиком специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине».

Читайте такжеВ Риме по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы двое человекРоссийская спецслужба утверждает, что «согласно полученным от Шестакова признательным показаниям, летом 2015 года, будучи сотрудником миссии ОБСЕ в Луганске, он выезжал в Киев, где был завербован в агентурный аппарат СБУ под псевдонимом «Сварог» сотрудником Департамента защиты национальной государственности Слипченко Сергеем Михайловичем».

Якобы Шестаков по заданию СБУ осуществлял на подконтрольной боевикам из террористической группировки «ЛНР» территории сбор информации политического, социально-экономического и военного характера.

«Являясь членом миссии международной организации, Шестаков регулярно посещал «органы власти ЛНР», места дислокации подразделений «народной милиции». Получаемую визуальным путем либо ставшую ему известной в процессе исполнения служебных обязанностей информацию, он передавал в СБУ по сети интернет. В частности, сообщал о передвижении военной техники и личного состава, географические координаты мест дислокации подразделений народной милиции, номера телефонов командиров. В сентябре 2015 г. по согласованию с СБУ на него вышли представители Главного управления разведки МО Украины. В октябре-ноябре 2015 г. Шестаков уже по заданию украинской военной разведки передавал сведения о маршрутах передвижения, используемых автомобилях, номерах телефонов одного из лидеров казачества П. Дрёмова», - утверждают в ФСБ.

Также россияне обвиняют спецслужбы Украины в убийстве Дремова.

При этом отмечается, что Шестаков сможет вернуться в Украину, поскольку «не нанес вреда безопасности РФ». Вместе с тем въезд в Россию ему запретят.