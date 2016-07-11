В оккупированной Горловке местные жители набросились на наблюдателей ОБСЕ (видео)

Сначала они попытались поговорить с одним из наблюдателей, но не смогли, так как он не говорил на русском.

После того, как наблюдатели попытались уехать, жители преградили им дорогу и хотели повредить их автомобили, но так и не сделали это.

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Пока официальных комментариев от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ нет.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Ранее в Донецкой области главари террористов не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районы, где обустроены опорные пункты так называемой “7-й отдельной мотострелковой бригады”.