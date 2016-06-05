Главари боевиков не пустили наблюдателей ОБСЕ в районы, где есть опорные пункты одной из бригад
16:46, 05 июня 2016Война
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В Донецкой области главари террористов не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районы, где обустроены опорные пункты так называемой “7-й отдельной мотострелковой бригады”.
Боевики продолжают препятствовать деятельности международных наблюдателей. \ www.youtube.com
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, боевики продолжают препятствовать деятельности международных наблюдателей.
«Командование так называемой “7-й отдельной мотострелковой бригады” (Дебальцево) запретило доступ международным наблюдателям миссии ОБСЕ в районы, где оборудованы опорные пункты соединения», - сказал Лысенко.
При этом он напомнил, что это является грубым нарушением Минских договоренностей.
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