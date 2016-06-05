Главари боевиков не пустили наблюдателей ОБСЕ в районы, где есть опорные пункты одной из бригад

16:46, 05 июня 2016
Война
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В Донецкой области главари террористов не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районы, где обустроены опорные пункты так называемой “7-й отдельной мотострелковой бригады”.

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Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, боевики продолжают препятствовать деятельности международных наблюдателей.

«Командование так называемой “7-й отдельной мотострелковой бригады” (Дебальцево) запретило доступ международным наблюдателям миссии ОБСЕ в районы, где оборудованы опорные пункты соединения», - сказал Лысенко.

При этом он напомнил, что это является грубым нарушением Минских договоренностей.

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