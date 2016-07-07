В прифронтовый Торецк после блокирования местными техники ВСУ направили спецгруппу полицейских (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Среди 40 полицейских – бойцы спецподразделений полиции, сотрудники оперативных служб и управления превентивной деятельности, кинолог со служебной собакой.

Полицейские будут осуществлять профилактическую отработку города и близлежащих поселков, которые почти ежедневно подвергаются обстрелам боевиков. Они будут выявлять лиц, причастных к терроризму, изымать нелегальное оружие, способствовать стабилизации ситуации.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля в Торецке группа людей из числа ранее осужденных лиц в состоянии алкогольного опьянения подстрекала местных жителей к беспорядкам. Вследствие их противоправных действий около 100 граждан перекрыли дорогу военному транспорту, который двигался на позиции по обороне города.