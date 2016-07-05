Толпа жителей Торецка ночью блокировала перемещение военных по городу (фото)

Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня ночью в Торецке группа лиц из числа местных жителей, ранее судимых, лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, среди которых были и женщины, попыталась блокировать перемещение наших военных по городу. Всего около 100 человек. Полиция города была поднята по тревоге", - сообщил он.

По словам Аброськина, для стабилизация обстановки он прибыл в город, и полиция попыталась разъяснить людям, что они нарушают закон.

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"Но пьяная толпа, управляемая провокаторами, отказалась выполнять наши законные требования. Мной был дан приказ разблокировать дорогу и задержать активных участников, что и было сделано сотрудниками полиции Торецка. Жаль, что городской голова находился в стороне, как сторонний наблюдатель. Вместо общения с жителями громады предпочел занять позицию "постою, понаблюдаю, куда выплывет", - рассказал начальник областной полиции.

Он добавил, что около полуночи люди разошлись, а зачинщики были доставлены в местное отделение полиции.

"К слову, зачинщики с места "протеста" попытались скрыться. Никто не рассчитывал, что полиция будет активно действовать. Боевики, теряя "поддержку" местных жителей, идут на все, чтобы удержать свое влияние - используют зачинщиком беспорядков бывших заключенных, страх людей и усталость от войны от ежедневных обстрелов. Ожидали повторения 2014 года, когда действия профессиональных провокаторов "сторонников русского мира" выдавали за позицию местных жителей. Повторения 2014 года не будет и пора всем привыкнуть к этой мысли", - подчеркнул Аброськин.