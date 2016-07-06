За минувшие сутки на Донбассе двое украинских военных погибли, 10 ранены
12:58, 06 июля 2016Война
1646
За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих погибли и еще десять получили ранения.
За минувшие сутки в зоне АТО двое украинских военнослужащих погибли, 10 ранены / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли и еще десять получили ранения», - сказал он.
Читайте такжеУкраинские военные рассказали, как взяли позицию "ДНР" под Дебальцево (видео)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter