За минувшие сутки на Донбассе двое украинских военных погибли, 10 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли и еще десять получили ранения», - сказал он.

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