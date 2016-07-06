За минувшие сутки на Донбассе двое украинских военных погибли, 10 ранены

12:58, 06 июля 2016
Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих погибли и еще десять получили ранения.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли и еще десять получили ранения», - сказал он.

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