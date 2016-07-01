Российские оккупанты сегодня 15 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Российские оккупанты продолжают совершать вооруженные провокации против подразделений сил АТО. С начала суток и в течение сегодняшнего дня противник 15 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников, вновь грубо нарушая Минские договоренности», - говорится в сообщении.

По данным штаба, наиболее неспокойным остается Донецкое направление, где зафиксировано 11 вражеских обстрелов. Там российские оккупационные войска дважды из запрещенной 122-мм артиллерии обстреляли украинские позиции возле Луганского. Из минометов калибра 82 мм стреляли возле Авдеевки и Верхнеторецкого. Под огнем из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия оказались украинские военные недалеко от Новгородского, Майорска и Зайцево. Также обстрел вел вражеский снайпер.

Кроме того, на Мариупольском направлении противник бил из 120 мм минометов по Новотроицкому, из стрелкового оружия и гранатометов - по Широкино и Старогнатовке, подчеркивается в сообщении.

В Луганской области наблюдалось относительное затишье, отметили в штабе АТО.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения. Ситуация в зоне проведения АТО на сегодняшний день остается сложной.