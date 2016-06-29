Боевики вечером обстреливали ряд населенных пунктов Луганщины, сегодня стреляли в сторону Старого Айдара

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

Так, 28 июня из 82-миллиметровых минометов велся обстрел в направлении села Новозвановка, а из АГС и стрелкового оружия – города Золотое Попаснянского района.

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В то же время боевики из стрелкового оружия и АГС открывали неприцельный огонь в направлении позиций украинских военнослужащих вблизи поселка Станица Луганская.

Также из АГС были обстреляны окрестности села Крымское Новоайдарского района.

Сегодня, 29 июня, боевики из стрелкового оружия и АГС вели обстрел в направлении села Старый Айдар Станично-Луганского района.