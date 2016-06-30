Возобновление активных обстрелов на Луганщине: в ОВГА заявляют о 22 ударах за вечер среды

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

Так, с 15:00 29 июня до 2:20 30 июня террористы осуществили 22 обстрела из различных типов вооружения, в основном запрещенных Минскими соглашениями.

В частности, в Попаснянском районе боевики открывали огонь из гранатометов различных типов, 82-мм и 120-мм минометов, 122-мм гаубиц в направлении сел Новозвановка, Новоалександровка, Троицкое и южных окраин города Попасная.

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В направлении села Крымское Новоайдарского района террористы открывали огонь из зенитных установок.

По данным пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Луганском направлении было осуществлено 17 обстрелов украинских позиций.