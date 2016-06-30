За сутки боевики значительно усилили обстрелы позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Нарушая Минские соглашения, противник продолжил обстрелы укреплений сил АТО запрещенными видами вооружения", - отмечается в сообщении.

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На донецком направлении труднее всего было неподалеку Луганского, где наши опорные пункты оказались под огнем тяжелых минометов, танков и самоходных артустановок. Тяжелые минометы противник использовал и по опорным пунктам в районе Новоселовки второй и Березового, а рядом с Троицким еще и 122-мм артустановки. По защитникам Авдеевки и шахты Путиловская (Бутовка) враг вел огонь из пулеметов и автоматических гранатометов, а возле Каменки – из зенитной установки.

"На мариупольском направлении наши укрепления неподалеку Широкино, Старогнатовки, Павлополя и Талаковки российские оккупанты обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов, а рядом с Новотроицким кроме того еще и из минометов калибра 120 мм", - сообщили в пресс-центре.

На луганском направлении по опорным пунктам сил АТО вблизи Новозвановки враг бил из автоматических гранатометов и тяжелых минометов. "Также, велся неприцельный огонь из минометов калибра 82 и 120 мм и было осуществлено 6 обстрелов из 122-мм самоходных артустановок с целью спровоцировать наших бойцов на огонь в ответ", - подытожили в пресс-центре.