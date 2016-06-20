Марчук: до конца года вряд ли удастся ввести полицейскую миссию на Донбассе

Об этом в интервью Громадському сообщил представитель Украины в группе безопасности Евгений Марчук.

"Координатор в нашей группе — министр Апакан (Эртугрул Апакан – глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине – ред.) – очень серьезный турецкий дипломат. Мы спрашивали: мы будем обсуждать этот вопрос? Они говорят, — у нас нет никаких указаний. У нас есть мандат, утвержденный 57 странами-членами ОБСЕ. Второго мандата у нас нет", - отметил Марчук.

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Также Марчук сообщил, что до конца года вряд ли удастся ввести полицейскую миссию в регионе.

Он пояснил, что сейчас не хватает главного - принятия соответствующего решения 57 странами ОБСЕ.

Также представитель Украины в контактной группе сообщил, что украинская сторона выступает за то, чтобы такая международная вооруженная миссия контролировала не только линию соприкосновения сторон, но и ныне неподконтрольный Украине участок границы с Россией.

"Украинская сторона предложила свое видение. Это — линия столкновения. Они должны войти в эту зону и контролировать 426 километров. Это пункты, куда отведено тяжелое вооружение по соглашениям. А это довольно много боевой техники. Они должны взять под охрану все эти места. И выход на государственную украинско-российскую границу", - сказал Марчук.

При этом он отметил, что "россияне согласились пока только на линию соприкосновения".