У нас абсолютно рекордное за последние 4 недели количество погибших и раненых на фронте - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время круглого стола в Киеве.

"Мы имеем сейчас абсолютно трагический период за этот год - после майских праздников значительное увеличение обстрелов, количества нарушений режима тишины на востоке", - сказала Геращенко.

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"Мы имеем абсолютно рекордное за последние 4 недели количество погибших и раненых на фронте, в том числе и среди гражданского населения. И, очевидно, что ситуация с безопасностью на Донбассе, ее значительное ухудшение является тем ключевым моментом, который не позволяет говорить о возможности решения вопросов в гуманитарной и экономической сфере, ... ситуация с безопасностью на востоке - это приоритет", - добавила Геращенко.