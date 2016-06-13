Российские оккупанты вечером осуществили 40 обстрелов позиций сил АТО - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 13 июня.

"После уменьшения количества обстрелов в течение дня, с наступлением сумерек и до полуночи враг активизировался и вел огонь по позициям сил АТО. Зафиксировано 40 обстрелов со стороны российских оккупационных войск, из них 27 на Донецком, 12 на Мариупольском и 1 на Луганском направлениях", - сказано в ней.

На Донецком направлении поздно вечером под минометным огнем оказались позиции Вооруженных сил Украины вблизи Авдеевки, Ленинского и Новгородского, а из вооружения БМП и зенитных установок ЗУ-23-2 противник обстрелял укрепления вблизи Троицкого, Новгородского и Луганского.

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По данным штаба АТО, на Мариупольском направлении российские оккупанты вели огонь по украинским подразделениям из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов рядом с Красногоровкой, Марьинкой, Водяным и Талаковкой.

На Луганском направлении было относительно спокойно, зафиксирован лишь неприцельный обстрел из гранатометов недалеко от Новозвановки.