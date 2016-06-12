Сегодня на Донбассе российские оккупационные войска 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ – штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00.

На Донецком направлении в полночь противник из гранатометов, вооружения БМП и 122-мм самоходных артиллерийских установок обстреливал укрепления ВСУ вблизи Зайцевого, а из минометов калибра 82 мм - рядом с Невельским и Майорским.

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Также в час ночи для обстрела пункта пропуска Майорское российские оккупанты использовали тяжелые минометы калибра 120 мм - огонь велся со стороны шахты Изотова, а позиции неподалеку Ленинского наемники обстреляли из минометов различных калибров.

Утром под огнем из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем оказались защитники шахты Путиловская (Бутовка), а после обеда - позиции рядом с Авдеевкой.

На Мариупольском направлении неподалеку от Гнутового и Гранитного продолжались обстрелы из стрелкового оружия, а рядом с Марьинкой - из минометов калибра 82 мм.

На Луганском направлении было относительно спокойно.

В отдельных случаях украинские бойцы открывали огонь в ответ.