На Луганщине нашли тела двух погибших с шевронами ВС России (фото)

Захоронение было найдено благодаря установленной на месте захоронения табличке с именем погибшего и годом рождения и смерти, сообщает Громадське.

Отмечается, что на табличке написано «Широлапов Сергей Николаевич 09.02.1971-19.02.2015. Отметку подписали «Ополчение Новоросии».

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«Найдено еще одно захоронение. Проводим мероприятия с изъятием останков, чтобы отправить их на дальнейшую экспертизу» – сказал Михаил Котилевский – координатор поискового проекта «Эвакуация 200».

У одного из погибших на фрагменте одежды остался шеврон «Россия - вооруженные силы». Имя второго погибшего пока не установлено.

«Каждый солдат, который погиб на этой земле должен быть похоронен. Это человеческие понятия, их нужно соблюдать. Именно благодаря этому наша организация «Эвакуация 200» может выезжать на ту сторону, на эту сторону. Мы не делим умерших на своих и чужих», – говорит Алексей Юков – участник поискового проекта «Эвакуация 200».

Останки тел будут направлены в Северодонецкий морг на экспертизу.

Будут отобраны фрагменты для проведения ДНК-теста. Потом поисковики будут искать возможность связаться с родственниками погибших для передачи тел.