Группа украинских разведчиков попала под минометный обстрел, трое погибших

В штабе АТО данные потери пока не комментируют, передает ТСН.

Одновременно из авдеевской промзоны госпитализировали восьмерых десантников. Самое тяжелое состояние у защитника, которому только 20 лет, у него ранение головы.

"Состояние его тяжелое, но стабильное. Минно-взрывная травма, поражена височная область головного мозга, состояние стабильное, но требует дальнейшего дообследования", - рассказал врач-нейрохирург 66-го военно-полевого госпиталя Игорь Тимофийчук.

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Еще в 4 бойцов ранения конечностей, журналисты пообщались с одним из них. Он рассказал, что был ранен от осколков автоматического гранатомета.

Из доставленных в госпиталь пятерых бойцов эвакуируют в Днепр.

Ранее в штабе АТО сообщили, что в течение 28-29 мая в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий пятеро военнослужащих погибли, четверо получили ранения.