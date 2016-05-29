Боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, российские наемники сегодня 9 раз открывали огонь по укреплениям украинских военных.

"В полночь позиции защитников Авдеевки были обстреляны из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Также в течение дня велся огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем", - подчеркнули в штабе.

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Вблизи Богдановки российские террористы выпустили 3 снаряда из 122 мм артиллерийских систем.

Кроме того, украинские укрепления в районе Луганского и Новгородского боевики обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а рядом с Широкиним и Лебединским - из противотанкового ракетного комплекса.

В районе Троицкого зафиксирован снайперский огонь.

"Вооруженные силы Украины огонь в ответ не открывали, на провокации врага не поддавались", - говорится в сообщении.