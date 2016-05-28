Командир роты, которая уничтожила вражеский БМП, рассказал, до какого времени и зачем необходимо перемирие на Донбассе
Командир роты 72-й ОМБр Василий, подчиненные которого уничтожили вражеский БМП, рассказал, какая сейчас обстановка в зоне АТО под Новотроицким и как действуют украинские военные в условиях "медленной войнушки".
Василий, которому позвонил Президент Петр Порошенко и поблагодарил за уничтожение БМП боевиков, в интервью ТСН рассказал, что сейчас под Новотроицком, где дислоцируется его рота, бои с врагами происходят волнами.
Украинские военнослужащие отвечают на атаки боевиков, если это не провокации.
"Видимо, у них иногда происходят ротации. Бывает затишье полторы-две недели, бывает, что буквально по два-три раза в день по нам или по соседним подразделениям работают. Никакой системы я не могу проследить. Просто вот, захотели пострелять - постреляли, что у них в голове не понятно. Нет ощущения сейчас, что должно что-то произойти. Мы прекрасно видим, сколько их. Сейчас максимум на что они способны - это провокации", - сказал командир.
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Также Василий рассказал, до какого времени и зачем необходимо перемирие на Донбассе.
По словам военного, перемирие нужно для того, чтобы украинские ВСУ "накопили" достаточно сил и средств, чтобы потом "переломить ситуацию в свою сторону".
При этом, командир роты подчеркнул, что тяжесть ведения боев обусловлена еще и тем, что Россия постоянно перебрасывает на Донбасс кадровых военных.
"Если бы мы сейчас воевали только с "беззащитными шахтерами и трактористами", мы бы могли им надавать по ушам и прогнать до границы. Все знают, что происходит, когда у нас все удается хорошо. Россия вводит регулярные части и все заканчивается. С российскими кадровыми военными, мы не совсем готовы воевать. Учимся только", - сказал он.
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Ранее в штабе АТО сообщили, что при поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям возле Новотроицкого. Украинские военные открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили.
26 мая Порошенко позвонил бойцам 41-го мотопехотного батальона, которые уничтожили БМП боевиков под Новотроицким.