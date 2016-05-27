Армия РФ потеряла на Донбассе большое количество бронетехники и артиллерии - СМИ

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета The Military Balance-2016, передает "Апостроф".

Российская армия понесла потери в бронетехнике и артиллерии, которые можно отследить по отчетам The Military Balance. К примеру, в 2013 году ВС РФ располагали более 2800 танками и еще 18 тысяч единиц находились на хранении. А вот по данным 2016 года количество танков в составе вооруженных сил России сократилось на 100 единиц, а со складов было взято 500 танков.

Правда, в 2016 году в распоряжении ВС РФ появилось 600 модернизированных танков Т-72Б3, которых не было в отчете за 2013 год, поэтому речь, скорее всего, может идти не столько о больших потерях, сколько о техническом переоснащении российской армии.

Читайте такжеСМИ рассказали о потерях Украины по военной технике и артиллерии из-за войны на Донбассе

А вот заметную убыль в артиллерии и парке боевых бронированных машин трудно объяснить только лишь перевооружением и списанием старых образцов. Так, в 2013 году ВС РФ располагали более чем 7360 ББМ, а в 2016 году — уже 5400, причем больше всего было потеряно БМП-1 и БМП-2 - в общей сложности 1500 штук. При этом склады, на которых хранятся 8500 БМП-1 и БМП-2, так и остались нетронутыми.

Что же касается ствольной и реактивной артиллерии, то The Military Balance за 2013 год указывает цифру 5436+ единиц, а в 2016 году — уже 4180+. По всей видимости, украинская армия совсем не оставалась в долгу, особенно, что касается артиллерийских дуэлей.

Однако, в отличие от украинского, российский ВПК может легко восполнить весь причиненный ущерб, а может, уже и восполнил, если принять во внимание довольно многочисленные факты уничтожения российских танков во время боев на Донбассе.

Ранее СМИ сообщали, что за последние два года украинская армия в ходе проведения АТО лишилась большого количества военной техники и почти 50% артиллерийских систем.