СБУ запретила въезд в Украину четырем представителям российского военно-промышленного комплекса

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ноябре прошлого года оперативники спецслужбы разоблачили незаконную деятельность николаевской фирмы, специализировавшейся на разработке конструкторской и технологической документации для кораблей ВМФ и пограничной службы ФСБ России.

СБУ объявила директору и главному конструктору учреждения официальные предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства в связи с отсутствием разрешения Государственного экспортного контроля на право вести за границей военно-технические работы. Также к николаевскому предприятию были применены санкции. Функционирование фирмы фактически было прекращено.

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Зато руководство российского предприятия ВПК в городе Отрадное Ленинградской области продолжило попытки привлечь украинских специалистов к работе. В частности, россияне намеревались лично прибыть в Николаев для согласования деталей возможного возобновления взаимодействия с бывшими партнерами.

После запрета въезда в Украину представителям российского ВПК любое сотрудничество между сторонами окончательно прекращено, констатировали в СБУ.