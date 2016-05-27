Стороны на Донбассе должны сами определить места, где лучше начать отвод войск от линии соприкосновения - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Донецке.

Как отметил Хуг, по наблюдению представителей миссии, позиции сторон на Донбассе находятся на близком расстоянии друг от друга в Коминтерново, в Павлополе, в районе пункта пропуска Березовое, во всех районах вокруг Донецкого аэропорта, в районе Авдеевки и Ясиноватой, между Зайцево и Жованкой, возле Станицы Луганской, в районе пункта пропуска Золотое и в других местах.

В этой связи, первый заместитель председателя СММ прокомментировал ситуацию с близким расположением боевых позиций обеих сторон на Донбассе у линии соприкосновения, а также ответил на вопрос, где, по его мнению, стороны должны отвести войска.

"Стороны должны сами определить. С наиболее практической точки зрения, это должно произойти в тех местах, где стороны достигнут соглашения относительно того, что разведение сил является возможным. Там, где (наблюдается - УНИАН) тяжелая и сложная ситуация, вероятно, это не будет правильным местом, чтобы начать (отвод - УНИАН). И мы работаем с Совместным центром по контролю и координации, с теми, кто фактически осуществляет контроль здесь (в Донецке - УНИАН) и в Луганске, а также с украинскими Вооруженными силами, чтобы определить места, с которыми они могут согласиться для разведения сил", - заявил Хуг.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ многократно призывала все стороны на Донбассе отвести тяжелое вооружение и войска от линии соприкосновения.