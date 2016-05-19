ОБСЕ: Большинство потерь среди гражданских на Донбассе - из-за мин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг заявил сегодня на брифинге в Киеве.

“Последние данные Организации Объединенных Наций показывают, что более 2/3 человеческих потерь среди гражданского населения на Донбассе в настоящее время вызваны наличием мин и взрывоопасных предметов. Немедленная необходимость в разминировании территории очевидна и является крайне важной”, - подчеркнул Хуг.

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В связи с этим первый заместитель председателя миссии ОБСЕ рассказал о ситуации, которую наблюдатели заметили в поселке Рассыпное возле города Торез Донецкой области на временно оккупированной территории.

“Для примера: наши наблюдатели видели, что существует необходимость в осведомленности людей о минах. Они видели маленького мальчика, который играл с боеприпасами и остатками ракет и мин. Надо помнить, что Рассыпное находится далеко от линии соприкосновения”, - заявил Хуг.

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ отметил, что обозначение заминированных полей на Донбассе не было совершенным. Большинство из этих полей расположено в зоне безопасности, и особенно вдоль дорог, проходящих вблизи линии соприкосновения.