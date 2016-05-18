ОБСЕ зафиксировала похоронный фургон с надписью "200" на украинско-российской границе

Об этом говорится в недельном отчете миссии с 11 по 17 мая 2016 года.

В отчете сказано, что в течение указанного периода Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска «Донецк» видела 2 машины «скорой помощи» без каких-либо видимых признаков наличия раненных людей в салоне машин, когда эти «скорые» пересекали границу в обоих направлениях из Украины в РФ и наоборот.

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"16 мая наблюдательная команда на пограничном пункте пропуска «Донецк» заметила похоронный фургон с российскими номерными знаками и знаком "200" на лобовом стекле, когда фургон пересекал границу, заезжая в Украину", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, сегодня Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало, что за последние два дня на Донбассе уничтожено 9 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, 13 мая миссия ОБСЕ заметила фургон с надписью "Груз 200", который пересек украинско-российскую границу.