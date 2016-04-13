Миссия ОБСЕ заметила фургон с надписью "Груз 200", который пересек украинско-российскую границу

Об этом говорится в недельном отчете миссии с 6 по 12 апреля 2016 года.

"6 апреля в 20:08 Наблюдательная миссия увидела зарегистрированный в Украине фургон, который прибыл на пограничный пукт пропуска из Украины и пересек границу в Российскую Федерацию. На лобовом стекле фургона были надписи на русском языке "Ритуальные услуги" и "Груз 200" (эта надпись - известный российский военный код, который обозначает военнослужащих, погибших в ходе боевых действий)", - говорится в отчете.

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Наблюдатели не смогли определить, перевозил ли этот фургон гроб.

Также наблюдатели в течение отчетного периода видели на пограничном пункте «Донецк» в четырех случаях машины скорой помощи. Все четыре машины скорой имели украинские регистрационные знаки и пересекали границу в обоих направлениях. Кроме медицинского персонала, миссия не наблюдала каких-либо других лиц в салоне карет скорой.

Пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» граничат с украинскими пропускными пунктами «Червонопартизанск» и «Изварино», расположенными на оккупированной части Донбасса.